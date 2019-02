Alex Agnew voor 9e en 10e keer in Kursaal BBO

28 februari 2019

16u17 0 Oostende Stand-up comedian Alex Agnew komt voor de 9e en 10e keer naar het Kursaal in Oostende. De shows staan gepland op 30 en 31 januari 2020. Fans zijn er maar beter snel bij, want de vorige acht optredens waren telkens uitverkocht.

De nieuwe show van de Antwerpse stand-up comedian heet 'Be Careful What You Wish For’ en gaat onder meer over het genderdebat, feminisme, #metoo, neuspeuteren, Tarzan en zwerkbal, als we het boekingskantoor

mogen geloven tenminste. Alex Agnew trad tien jaar

geleden voor het eerst op in het Kursaal. Na zijn tiende show volgende jaar zal hij in totaal voor zo'n 20.000 Oostendenaars hebben opgetreden. Voor een Antwerpenaar is dat niet min!

Tickets en info via www.kursaaloostende.be