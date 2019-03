Albanees valt 80-jarige aan na discussie over hondje BBO

04 maart 2019

15u30 0 Oostende Een 57-jarige Albanees uit Oostende diende zich maandag voor de strafrechter te verantwoorden voor zware slagen en verwondingen ten aanzien van een 80-jarige man. Het slachtoffer, die er blijvende letsels aan overhield, vraagt 5.000 euro schadevergoeding. De beklaagde stuurde echter zijn kat naar de rechtbank en riskeert 1 jaar cel.

De feiten dateren van 30 november 2016 en gebeurden nabij de Oesterbankstraat in Oostende. Het onderzoek bleef lang op zich wachten waardoor de zaak nu pas voor de rechter kwam. De 80-jarige man was die dag met zijn partner en hondje op stap. Toen ze de wagen hadden geparkeerd en begonnen te wandelen langs het voetpad, begon hun hondje te snuffelen aan de hond van een voorbijganger, een stafford. De voorbijganger kon dat niet verdragen en ging verhaal halen bij de vrouw.

Toen de 80-jarige man zei dat hij zijn vrouw met rust moest laten, kreeg hij een kopstoot en zware slagen in het gezicht. Zijn gezicht was volledig bont en blauw geslagen en zijn neus verbrijzeld. Van zijn bril bleef zelfs niets meer over. Het slachtoffer lag twee weken in het ziekenhuis. “Nog steeds heb ik last van evenwichtsstoornissen. Ik kan zelfs niet meer met de fiets rijden na de aanval”, verklaarde het slachtoffer op de rechtbank. “Ik ben leraar op rust en verhuisde van Gent naar Oostende om van mijn oude dag te genieten. Ik ben echter teruggekeerd uit angst om nog hetzelfde mee te maken”, aldus de 80-jarige.

Geseponeerd

Hoewel er getuigen waren, bleef het onderzoek op zich wachten en werd de zaak zelfs geseponeerd. Uiteindelijk werd de vermoedelijke dader Ramazan T. alsnog opgespoord na een klacht bij de onderzoeksrechter. De man, die een strafblad heeft van zeven pagina’s voor onder meer diefstal met braak, heling, drugs en slagen en verwondingen, ontkende niet dat hij in de buurt was op het moment van de feiten. Hij was namelijk op weg naar het MSOC om een dosis methadon te halen. Tijdens een verhoor kon hij zich echter niets van de feiten herinneren. “Heb ik dit gedaan? Ik ben er zelf niet goed van”, was zijn antwoord toen hij de foto’s van het slachtoffer zag. Op zijn proces kwam hij echter niet opdagen. Vonnis 1 april.