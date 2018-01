Alain Tournoy kleurt Open Vld-kieslijst 02u58 0 Foto Benny Proot Alain Tournoy. Oostende Alain Tournoy, ex-uitbater van Charles Lindbergh en al meer dan 25 jaar actief in de horeca, wordt politicus.

"Ik zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor Open Vld. Ik ben een geboren liberaal, maar werkte al sinds de jaren negentig nauw samen met verschillende politici. Ik heb er alvast heel veel zin in." Over de plannen van Runway 26-08 is Tournoy minder enthousiast. "Ik had concrete plannen voorgesteld om het pand van de Charles Lindbergh te vernieuwen. Maar de luchthavendirectie wou daar niet van weten en had andere plannen. Nu merk ik dat de vernieuwings- en uitbreidingsplannen tóch worden uitgevoerd, zoals wij dat voor ogen hadden. Heel raar." Tournoy had ook plannen om naar Barcelona te verhuizen en daar een toeristisch netwerk op te starten. Een hartaanval eind 2016 gooide roet in het eten. "Ik doe het nu rustig aan en kom niks tekort." (TVA)