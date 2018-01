Al vijf kandidaat-overnemers voor restaurants Kursaal BEDRIJF ACHTER OSTEND QUEEN EN AGUA DEL MAR FAILLIET LEEN BELPAEME

02u39 0 Benny Proot Agua Del Mar en Ostend Queen in het Kursaal. De eerste zaak ging donderdag een laatste keer open, de tweede werd alleen nog gebruikt voor evenementen. Oostende Het bedrijf achter Ostend Queen en Agua Del Mar, de restaurants in het Kursaal van Oostende, heeft de boeken neergelegd. De nv Merideus leed al enkele jaren verlies. De nv Eko, die het Kursaal beheert, heeft wel al vijf kandidaat-overnemers én wil dat de restaurants tegen juni heropenen, waarschijnlijk opnieuw als twee aparte zaken én met afzonderlijke uitbaters.

De deuren van restaurant Agua Del Mar gingen vorige week donderdag voor de laatste keer open. Ostend Queen werd sowieso alleen nog gebruikt voor evenementen. Het faillissement van Merideus komt niet als een verrassing. EKO had het contract in september 2016 al vroegtijdig verbroken wegens laattijdige betalingen. De vrederechter van Oostende zou daar op 13 maart van dit jaar een vonnis over vellen en intussen werd de uitbating verder gezet. Het contract van Merideus in Kursaal liep tot eind mei 2018 en was niet verlengd. Financiële zorgen liggen aan de oorzaak van het faillissement. "In de loop der jaren zijn er schulden gecreëerd. We hebben de voorbije twee jaar geprobeerd om dit recht te trekken, maar het lukte financieel niet meer", vertelt chef Tom Van den Broeck. Hij werkte er sinds 2,5 jaar: gestart als chef in Ostend Queen, maar later ook in Agua Del Mar.





Discussies

Ook Gunther Vanpraet, gedelegeerd bestuurder van EKO, zag de problemen al aankomen. "De aandeelhouders hadden lang interne discussies over de te volgen koers. Dat kost uiteraard aan efficiëntie en brengt hogere uitgaven aan personeel met zich mee. Bovendien was de vennootschap ondergefinancierd. Aangekondigde kapitaalverhogingen kwamen er niet of laattijdig, en dan telkens om verliezen te dekken en niet om een plan uit te voeren. Dat is een veelvoorkomend probleem in de horeca. Veel goede bedoelingen, maar die zijn anno 2018 onvoldoende in het tijdperk van de witte kassa", vertelt Vanpraet. Er zouden nog zo'n zeven mensen in de restaurants werken. Die moeten nu op zoek naar een nieuwe job.





Nieuwe naam?

Ostend Queen is al altijd een moeilijk verhaal geweest (zie kader), onder meer door de moeilijke toegankelijkheid. Er werd in de zomer van 2016 wel een nieuwe ingang geopend, maar dat mocht niet meer baten. "Het is nog nooit gelukt om de zaak lang uit te baten. Ze is heel erg groot en dat brengt veel kosten met zich mee. Er was al besloten om Ostend Queen niet meer als restaurant uit te baten, maar enkel nog voor events te houden. Het was een prachtige zaak, maar ze kiezen nu beter een nieuwe naam", zegt chef Tom Van den Broeck.





Inmiddels zijn er al vijf kandidaat-overnemers: één voor Ostend Queen en vier voor Agua Del Mar. "De gesprekken zijn opgestart, waardoor er vanaf juni nieuwe uitbaters moeten zijn. De kans is groot dat Agua del Mar en Ostend Queen voortaan een afzonderlijke uitbater krijgen", laat Vanpraet weten. In het faillissement is Miguel Snauwaert uit Zedelgem aangesteld als curator.