Al twaalf scholen aan de slag met antipestprogramma 06 juli 2018

Basisschool Vogelzang en het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Kaaistraat vervoegen tien andere Oostendse basisscholen die het antipestprogramma KiVa gebruiken. KiVa, dat ook 'leuk' of 'fijn' betekent in het Fins, is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen via professionele trainers aan de slag kunnen gaan. Het materiaal en de opleiding mikken op het voorkomen en aanpakken van pestproblemen. Het programma bevat uitgewerkte lessen, een computerspel voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor leerkrachten. Om incidenten rond pesten zo snel mogelijk te laten stoppen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. "KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken", zegt schepen van Onderwijs Tom Germonpré (sp.a). "Dit antipestprogramma wérkt, scholen evalueren het positief en we hopen het op termijn aan te bieden in alle basisscholen" , besluit de schepen. (TVA)