Al ruim 100 inschrijvingen voor eerste loopwedstrijd door voetbalstadion KV Oostende Timmy Van Assche

09 april 2019

17u38 0 Oostende Op maandag 22 april vindt de eerste editie plaats van de ‘KVO Etixx Run’, een loopwedstrijd door het voetbalstadion van de kustploeg. De opbrengst gaat naar het AZ Damiaan. Er werden al meer dan honderd inschrijvingen geregistreerd.

De ‘KVO Etixx Run’ wordt georganiseerd door studenten ‘sport en bewegen’ van Howest Brugge in samenwerking met de voetbalcub. Het parcours is twee kilometer lang en loopt door alle unieke plaatsen van de Versluys Arena. Ook de spelers van KV Oostende zullen niet ontbreken. Deelnemers kunnen kiezen om dit een, twee of drie keer het parcours af te leggen. Er kan telkens gestart worden om 13, 14 en 15 uur. Deelnemen kost tien euro en inschrijven kan via www.versluysarenaevents.be. Nu al werden meer dan honderd registraties genoteerd.

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar ‘Pijnbeleving bij kinderen’ van het AZ Damiaan. Met de winst zal het ziekenhuis voor visueel en kindvriendelijk materiaal aankopen, om zo de kinderen af te leiden tijdens een ingreep.