Al meer dan 175.000 bezoekers voor lichttunnel in Oostende

23 december 2018

De lichtshows trekken ook dit jaar een pak volk naar de Adolf Buylstraat in Oostende. Tijdens de eerste drie weken werden in totaal 177.042 bezoekers geteld die de spectaculaire lichtshows in Oostende bewonderden. Dit is een stijging van maar liefst 36 procent ten opzichte van de eerste drie weken in 2017. De lichttunnel over de Adolf Buylstraat is 188 meter lang en bevat 232.500 lichtjes. Tot en met 6 janauri zijn er dagelijks 4 shows. De lichttunnel maakt deel uit van Winter in Oostende. Ook de inpakbar in het Feest- & Cultuurpaleis is een groot succes. Er werden voor de kerstvakantie al meer dan 2.000 cadeaus ingepakt in het exclusieve Oostendse cadeaupapier. De inpakspecialisten van de inpakbar staan ook tijdens de kerstvakantie nog dagelijks klaar om cadeautjes in te pakken.

