Al derde keer voor rechter na vechtpartij 06 november 2018

Een Oostendenaar stond gisteren al voor de derde keer voor de strafrechter na slagen en verwondingen tijdens het uitgaansleven in de Langestraat in Oostende. Dit keer ging hij met een barkruk en zijn vuisten tekeer tegen een man die volgens hem vrouwen lastig viel. "Beelden tonen hoe het slachtoffer roerloos op de grond lag en nog steeds vuistslagen moest incasseren. Omstanders moesten beklaagde Michael D.B. wegtrekken omdat het uit de hand liep", stelde de procureur. Ze vroeg de maximumstraf van 6 maanden cel. "De beklaagde werd in 2012 en 2016 al veroordeeld voor haast identieke feiten. Hij voelt zich geroepen om andere mensen te gaan verwonden. Bovendien werd hij al 16 keer veroordeeld voor de politierechtbank. Elk besef van waarden en normen is hem vreemd", aldus het openbaar ministerie. De beklaagde gaf te kennen dat hij sinds het laatste incident zijn leven heeft gebeterd. De rechter besloot hem toch nog een laatste kans te geven in de vorm van een werkstraf, nadat hij eerder een celstraf met uitstel en een opschorting met voorwaarden kreeg. Telkens werden die straffen echter herroepen door de nieuwe feiten. Vonnis op 24 december. (BBO)