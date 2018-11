Al derde inbraak in Panos station 14 november 2018

Er is voor de derde keer ingebroken in de broodjeszaak Panos in het station van Oostende, maandagnacht rond 3 uur.





Toen de politie aankwam na een oproep, was de dader al op de vlucht geslagen. Volgens de lokale politie zijn er videobeelden beschikbaar van de inbraak en worden die onderzocht. Over de buit is niets bekend. Het labo van de federale gerechtelijke politie hield dinsdagmorgen een sporenonderzoek. Het is al de derde inbraak in enkele maanden. Op 3 november werd de kluis met drie dagen opbrengst al gestolen. De kluis werd later teruggevonden in de vijver in het Maria-Hendrikapark, maar de dader is nog niet gevat. Ook in juli werd al ingebroken in Panos. Toen werd de dader snel gevonden en in snelrecht berecht. (BBO)