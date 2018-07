Al bijna 500 afspraken bij sociale tandarts 25 juli 2018

02u45 0

Een bezoek aan de tandarts is één van de eerste dingen waar mensen in armoede op besparen. Half februari werd daarom gestart met het project Tand-em waarbij kansarme inwoners uit Oostende de mogelijkheid hebben om kosteloos bij een tandarts in het Wijkgezondheidscentrum de Hoek langs te gaan.





"Mensen met een verhoogde tegemoetkoming of mensen die in schuldbemiddeling zitten en al drie jaar niet meer naar de tandarts zijn geweest, kunnen doorverwezen worden", vertelt voorzitter Vanessa Vens van het Sociaal Huis, die het project coördineert samen met het Verbond van Vlaamse Tandartsen.





De praktijk wordt bemand door een 8-tal tandartsen uit de regio en een tandartsassistent die de nodige ondersteuning biedt.





"Het project loopt ondertussen bijna een half jaar en er werden tot en met juni 482 afspraken gemaakt, waarvan 16 urgente ingrepen. We mogen dus van een succes spreken. Het gaat om 200 mensen die zijn langsgekomen. De bedoeling is dat de mensen op termijn doorstromen naar een gewone tandarts, we willen zeker geen concurrentie creëren", aldus voorzitter Vanessa Vens. (LBB)