Al 50 jaar bekendste 'voyageur' van de kust

Roger Jonckheere (72), alias 'Roger Frisco', is al 50 jaar vertegenwoordiger. Hij begon ooit als jobstudent die met frisco's leurde op het strand. Hij is nu nog parttime aan de slag bij De Ruytter in Leffinge. Roger verkoopt al lang meer dan alleen frisco's, maar de mensen kennen hem nog steeds van de ijsjes.

"Thuis zitten is niets voor Roger", zegt zijn vrouw. En dus heeft ze er ook geen problemen mee dat hij op zijn 72ste nog altijd de baan op gaat als vertegenwoordiger, van Nieuwpoort tot Blankenberge. "Ik werk nu een week wel en een week niet. Zo is het ook niet te zwaar. En zolang mijn gezondheid meezit en mijn vrouw het niet erg vindt, blijf ik voortdoen", lacht Roger. De verkoper kwam vroeger wel vaker in de media als de bekendste vertegenwoordiger aan de kust. Het begon allemaal met frisco's op het strand. "Vandaar ook mijn bijnaam. Mensen riepen friscootje naar mij als ze een ijsje wilden kopen. 50 jaar geleden kon ik aan de slag bij Artic. Het bedrijf verkocht roomijs, de hoofdzetel was in Lot. Twintig jaar geleden ben ik daar gestopt omdat ik het beu was om elke week naar daar te rijden voor vergaderingen. Ik kon aan de slag bij De Ruytter, een familiebedrijf dat toen wilde uitbreiden en verkopers zocht."





De horeca is wel veel veranderd de afgelopen vijftig jaar. "Ik heb veel vaste waarden zien verdwijnen. Ook mijn job is anders geworden. In de jaren 70 en 80 waren wij de enige spelers, en nu is er veel concurrentie. Mijn collega's lopen rond met een tablet voor de bestellingen, maar ik hou me aan mijn formulier."





Roger kwam al vaak in de krant. Hier in zijn beginjaren, toen hij met frisco's leurde op het strand.

Correct zijn

In 2002 werd Roger Frisco nog verkozen tot Verkoper van het Jaar. Zijn geheim? "Vriendelijk en correct zijn. Ik spring ook vaak eens binnen om te vragen hoe het gaat zonder dat de mensen onmiddellijk een grote bestelling plaatsen. Ik ga wekelijks langs bij mijn klanten met de fiets. 'Voyageur' is niet altijd een gemakkelijk beroep. Het is niet evident om een nieuwe zaak binnen te stappen en jezelf te verkopen. Je weet nooit hoe mensen zullen reageren. Ik heb geluk dat veel klanten trouw blijven, ook als hun bedrijven groeien. Dat doet me deugd. Ik heb in het verleden ook vaak klanten binnengehaald door mijn verleden in de basket en de judo. Zo is Rudolf Vanmoerkerke bij ons gekomen met de drie parken van Sunparks omdat ik in de ploeg speelde." Roger mocht ook leveren aan de RMT. "Dat waren telkens grote bestellingen ijstaart en frieten. De RMT was onze grootste klant, de stopzetting was ook voor Artic een groot verlies."





Roger doet zijn job nog altijd met veel plezier. "Ik heb het geluk dat ik voor een familiebedrijf mag werken. Ik hou van het menselijk contact en ik heb verder twee linkerhanden en geen hobby's", lacht Roger.