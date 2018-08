Al 15 maanden wachten om losse kabel vast te maken 03 augustus 2018

02u30 0 Oostende In de Prins Albertlaan in Oostende wachten bewoners al 15 maanden op Telenet om een kabel aan hun gevel vast te maken.

"In april 2017 heb ik werken laten uitvoeren aan de gevel van onze woning. Voor het uitvoeren van deze werken, moest de distributiekabel van Telenet, die over de gevel loopt, losgemaakt worden. Nadien hebben wij contact opgenomen met Telenet om deze kabel opnieuw te bevestigen", vertelt Ann-Marie Taelen. "Ik kreeg te horen dat ze daarvoor toestemming nodig hadden van de stad Oostende én van het gewest. Dat om een simpele kabel te bevestigen. Na drie maanden belde ik eens voor een stand van zaken en toen kreeg ik te horen dat Oostende al toestemming had gegeven maar het gewest nog niet. Enkele maanden later kreeg ik opnieuw dezelfde uitleg. Toen ik deze week belde, werd ik van de ene naar de andere medewerker doorverbonden. Waarom moet het zo moeilijk zijn om gewoon een kabel vast te hangen?"





De inwoners en de aannemer die de werken aan de gevel uitvoerde doen het niet zelf omdat ze dan ook verantwoordelijk zijn voor alle schade mocht er iets fout lopen. "We zijn het ondertussen wel stilaan beu, want ondertussen zorgt de kabel telkens voor schade aan de gevel als er hevige wind is, iets wat wel vaker voorkomt aan de kust. Daarnaast is het esthetisch ook gewoon lelijk, dat terwijl we net onze gevel hebben gerestaureerd", vertelt Anne-Marie. Telenet werd gecontacteerd voor een reactie, maar die kwam er niet. (LBB)