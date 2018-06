Al 1.300 anderstaligen leerden Nederlands dankzij OKAN 28 juni 2018

02u31 0

Het Oostendse onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, kortweg OKAN, viert zijn twintigste verjaardag. In al die jaren werd Nederlands geleerd door 1.300 leerlingen van 96 verschillende nationaliteiten. In de OKAN-klas worden leerlingen intensief voorbereid om het Nederlands te leren. Ze krijgen enkele uren sport en godsdienst, maar vooral 24 lesuren Nederlands. Er is ook aandacht voor taalvaardigheid aangepast aan de individuele noden van de leerlingen. "In een multiculturele stad als Oostende is OKAN ontzettend belangrijk", vertelt Rita Struys van het onthaalonderwijs. "Vanuit OKAN kunnen leerlingen doorstromen naar de VDAB en sterker in de maatschappij staan." Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt OKAN Oostende georganiseerd in een aantal leshuizen van scholengemeenschap Ichthus. (TVA)





Meer over onderwijs en opvoeding