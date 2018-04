Akkoord bij Bpost: vandaag weer brieven in de bus 06 april 2018

02u49 0 Oostende Het personeel van Bpost Oostende en de nationale directie zijn gisterenochtend tot een akkoord gekomen over de inzet van extra werkkrachten. 70 van de 105 postbodes in Oostende legden al sinds dinsdag het werk neer door de te zware werkdruk en de vastgelopen onderhandelingen.

"Het personeel is akkoord met de toegevingen van de directie. Die wilde eerst individuele bevragingen organiseren om daarna het aantal extra nodige werkkrachten vast te leggen. Het personeel vond dat onvoldoende en eiste meer garanties. De directie kwam nu over de brug met het voorstel om op korte termijn vijf extra werkkrachten in te zetten. Na de individuele gesprekken, op 27 april, wordt definitief beslist hoeveel bijkomende krachten er komen", zegt Luc Tegethoff van VSOA.





"De postbodes wilden er zeker van zijn dat ze niet langer dan 7 uur en 38 minuten per dag moeten werken, gezien ze ook slechts voor die uren worden betaald. Sommigen waren dagelijks tien uur lang op de baan om alle post tijdig verdeeld te krijgen. De postbodes doen graag hun job, maar het moest werkbaar blijven. Het personeel heeft nu het gevoel dat er tegemoet werd gekomen aan hun verzuchtingen", voegt Tegethoff nog toe. De impasse lijkt dus doorbroken, al blijft het wachten tot na 27 april voor een definitieve oplossing.





Volgens de persdienst van Bpost is er door de staking een enorme achterstand opgebouwd in het afleveren van post. "Die achterstand zou binnen de twee weken volledig weggewerkt moeten zijn", klinkt het. Vanaf vandaag zou er in Oostende en omstreken opnieuw post in de brievenbussen moeten zitten. (BBO)