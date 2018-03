Agro-Markt schenkt Zorghuis 3.250 euro 03 maart 2018

Het bestuur van Agro-Markt Gistel overhandigde een cheque aan Zorghuis Oostende ter waarde van 3.250 euro. De opbrengst is afkomstig van het ontbijt tijdens de tweejaarlijkse landbouwbeurs. "Terwijl Agro-Markt georganiseerd wordt door de bestuursleden, is het ontbijt een initiatief van de partners van onze bestuursleden", vertelt voorzitter Franky Annys. "We hadden maar liefst 500 eters op het ontbijt." Het Zorghuis ontfermt zich over kankerpatiënten, zowel voor, tijdens als na hun behandeling. "Hoewel de nevenwerkingen van kankerbehandeling beter opgevangen worden, kan de behandeling zwaar zijn. Niet iedereen kan voortdurend een beroep doen op familie of vrienden", besluit Zorghuis-voorzitter Johan Valcke.





(TVA)