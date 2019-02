Agressieve vrouw wordt geïnterneerd na twee vechtpartijen en aanval op politie Siebe De Voogt

28 februari 2019

16u10 0 Oostende Een 27-jarige vrouw uit Brugge moet geïnterneerd worden na twee vechtpartijen in Oostende en slagen die ze uitdeelde aan een politie-inspecteur in Oostende. Dat heeft de Brugse rechtbank donderdagmorgen beslist.

Sofia O. (27) ging op 6 november 2017 een toen 18-jarig meisje te lijf op straat in Oostende. Een maand later was het weer prijs. Toen werd een leeftijdsgenote slachtoffer van de agressieve dame. Een dag na die laatste feiten kreeg O. het aan de stok met de Oostendse politie. Ze deelde klappen uit aan een inspecteur en gedroeg zich ook weerspannig tegenover diens collega. Tijdens de eerste zitting van de correctionele rechtbank in Brugge stelde de rechter een gerechtspsychiater aan. Die stelde vast dat O. lijdt aan de persoonlijkheidsstoornis borderline. De Brugse kampt ook met een drugsverslaving. “De combinatie van beiden tastte de controle over haar daden aan”, oordeelde de rechtbank donderdagmorgen. “Er is geen gevaar dat ze opnieuw feiten zal plegen, waardoor een gedwongen opname zich opdringt.” Eén van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 400 euro toegekend.