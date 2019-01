Agressieve trampassagier belandt in politiecel BBO

10 januari 2019

16u25 0 Oostende Een trampassagier belandde woensdagavond rond 18 uur in de politiecel nadat hij amok maakte op de kusttram.

De trambestuurder verwittigde de politie toen het tumult uit de hand liep. Hij zette de tram stil in de Koningin Astridlaan in Oostende om de politie aan boord te laten. Eens aangekomen, probeerde de 47-jarige Middelkerkenaar ook nog te ontsnappen aan de politie. Dat mislukte echter, want de man werd staande gehouden. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits gedroeg hij zich nadien nog zeer agressief tegen de politie. Hij werd in de boeien geslagen en er zat niets anders op dan een opsluiting in de politiecellen voor het verstoren van de openbare orde. De man mocht donderdag beschikken, maar heeft wel een proces-verbaal en een mogelijke vervolging aan het been.