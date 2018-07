Agressieve dievegge opgenomen in psychiatrie 28 juli 2018

Een 26-jarige vrouw belandde gisteren in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis na een winkeldiefstal in de Delhaize in de Leopold III-laan in Oostende. Volgens de politie werd de vrouw rond 10.30 uur betrapt en viel ze daarop het personeel aan. De politie werd gebeld om tussenbeide te komen, maar dat hielp niet. Want zowel in de supermarkt als het commissariaat probeerde ze ook politiemensen aan te vallen. De politie bracht de vrouw onder in het ziekenhuis, in de psychiatrische afdeling. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld, onder meer voor diefstal en weerspannigheid. (BBO)