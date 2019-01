Agent enkele dagen arbeidsongeschikt na schermutseling met transmigrant Bart Boterman

22 januari 2019

14u46 0 Oostende Een politieman van de politiezone Oostende is enkele dagen arbeidsongeschikt na een incident met een transmigrant.

De politie betrad maandag rond 11 uur een leegstaand pand in de Verenigingstraat in Oostende waar vier transmigranten zonder geldige verblijfsdocumenten aanwezig waren. Volgens het parket gedroeg een van hen, een 26-jarige Algerijn, zich weerspannig. “Tijdens het duw- en trekwerk belandden A.M. en een politieman tegen de grond. De politieman liep verwondingen op aan de knie. De verdachte werd via snelrecht gedagvaard en zal zich op 2 april voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden”, aldus het parket van Brugge. De drie andere aanwezigen hielden zich kalm en werden overgebracht naar het politiekantoor in afwachting van een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken.