Afval van barbecue zet tuinhuis in brand 05 juli 2018

Op het Bauwensplein in Mariakerke bij Oostende is er gisteren brand ontstaan in een vuilniszak met resten van het barbecueën. Rond 12.30 uur werd het vuur opgemerkt. De vlammen sloegen over op het tuinhuis en de schutting, die flink wat schade opliepen. Ook een motorfiets die vlakbij stond, liep schade op door de hitte. De brandweer kon voorkomen dat het vuur het tuinhuis volledig deed opbranden en uiteindelijk was de schade enkel oppervlakkig. Binnen in het tuinhuis stonden namelijk heel wat werktuigen. De politie stelde een proces-verbaal op. (BBO)