Afscheid van Cinema Rialto AFBRAAK VOORMALIGE BIOSCOOP GESTART TIMMY VAN ASSCHE

02 februari 2018

02u48 0 Oostende "Ik voel me nog altijd schuldig dat ik Cinema Rialto moest sluiten." Ex-uitbater Vera Van Rickstal ziet met veel pijn in het hart hoe het cinemacomplex zachtjesaan tegen de vlakte gaat. Projectontwikkelaar Senior Homes zal op de site 75 assistentieflats bouwen.

De afbraakwerken van Rialto startten vorige week, maar geraken nu op kruissnelheid. Acht man van gespecialiseerd bedrijf Verhelst Aannemingen zijn elke dag van 7 tot 17 uur in de weer om bijvoorbeeld deur- en raamlijsten, isolatie, plafondpanelen, en vloer- en wandbekleding te verwijderen. Daarna wordt het complex afgebroken, te beginnen met de vroegere horecazaken op de hoek van de Langestraat en Hertstraat. In het complex vervagen stilaan de stille getuigen van het glorieuze verleden. De typische popcorngeur van destijds maakt plaats voor vervelende keelprikkels van stof. De bekende rode cinemastoeltjes worden afgebroken, filmrollen en -posters slingeren in het rond. De afgelopen tijd werden al veel relikwieën gestolen, zoals pellicules, affiches of cinema-apparatuur. Al zijn er ook liefhebbers die, mits een vriendelijk woordje, even een kijkje mochten nemen op zoek naar dat ene Rialto-item. "Zo kwam hier iemand 125 cinemastoeltjes vragen voor een klaslokaal in het Afrikaanse Guinee", weet werfverantwoordelijke Gunther Pille. En wat er gebeurt met de inboedel, zoals stoeltjes en projectoren, die geen tweede leven vindt? De container in. De pijnlijke realiteit. "We kunnen met de stad moeilijk alle stoelen en filmrollen opkopen", zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). "Uit louter nostalgische gevoelens kan je misschien iets op de kop tikken, maar je moet er nog altijd iets mee kunnen doen, zoals een expo of activiteit organiseren. Uit het voormalige Feest- en Cultuurpaleis hebben we eerder al gelijkaardige klapstoeltjes bewaard."





"Met pijn in het hart"

Rialto opende op 6 juli 1928 met de stomme film 'La sirene des tropiques'. Daarna zou de familie Vanhakendover 84 jaar lang duizenden filmliefhebbers naar de Langestraat lokken. Dieptepunt waren de zware brand in 1984 - de sporen zijn nog altijd zichtbaar - en het overlijden van Jean Vanhakendover in 2006. Vrouw Vera Van Rickstal en kinderen Katrien en Pieter stapten mee in de zaak. Op 22 december 2012 werd met The Same Day de laatste film vertoond. "Ik voel me nog altijd schuldig tegenover de Oostendenaars dat ik de cinema heb moeten sluiten", zucht Vera. "Als het dan toch had gemoeten, dan liever met mijn man erbij. Wat er de afgelopen jaren met het gebouw is gebeurd, doet toch o zo veel pijn. Ik kan en durf er niet gaan kijken. Naar de nieuwbouw zal ik wél gaan kijken, zéker."





Projectontwikkelaar Senior Homes zal 75 assistentiewoningen op de site bouwen, compleet met commerciële ruimtes en wellness. "Eind mei zou de volledige afbraak een feit moeten zijn", vertelt Wilfried Martens van Senior Homes. "Daarna treffen we de voorbereidingen om na de zomer te kunnen bouwen. Tegen de kerstperiode zou de ruwbouw al grotendeels klaar moeten zijn. De verkoop van de woningen verloopt goed: meer dan veertig procent is al verkocht. Dat de werken nu effectief starten, doet de interesse bij het grote publiek opnieuw aanwakkeren. Eind volgend jaar zouden de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen."