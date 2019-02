Afgehakte hand van Leopold II-beeld duikt op, maar Oostende hoeft ze niet terug Timmy Van Assche

22 februari 2019

13u13 0 Oostende Tijdens een lezing over het Belgische koloniale verleden, werd de afgehakte bronzen hand van het Leopold I-beeld aan het publiek getoond. Die hand werd in 2004 van het bronzen standbeeld aan de Oostendse Drie Gapers gekapt door actiegroep De Stoeten Ostendenoare. “We geven ze terug als het koningshuis haar excuses aanbiedt voor de wandaden in Congo”, vertelt woordvoerder Piet Wittevrongel. “Maar wij hoeven die hand niet terug”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V).

De lezing vond plaats in het NT in Gent. Eerst werd aangekondigd dat de aanwezige Vlaams minister van cultuur Sven Gatz (Open Vld) de bronzen hand zou terugkrijgen. “Een symbolische daad tot verandering en dekolonisatie van de Belgische kunstpolitiek”, luidde de aankondiging. De hand werd in april 2004 door actiegroep De Stoeten Ostendenoare afgehakt als statement voor wat België in haar ex-kolonie heeft mispeuterd. Maar Piet Wittevrongel, die zich opwerpt als woordvoerder van de actiegroep en medebedenker van de actie in 2004, wou de hand niet zomaar afstaan. “We zijn bereid de hand terug te geven, maar dan willen we de absolute zekerheid dat er excuses komen van ons koningshuis voor de wandaden in de voormalige kolonie.” Wittevrongel benadrukte dat het de echte hand is. In het verleden werden namelijk al acties gevoerd met kopieën. Hij bewaart het origineel op een geheime plaats. Ook vraagt Wittevrongel dat de tanden van de vermoorde premier Patrice Lumumba, die bewaard liggen in het Brusselse justitiepaleis, aan diens nabestaanden worden overhandigd. De discussie over excuses aan Congo laait weer op naar aanleiding van de opening van het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren en een VN-rapport, waarin België de raad krijgt excuses aan te bieden voor het koloniale ver­leden.

“Sterker statement zónder hand”

“We hoeven de afgekapte hand niet terug", reageert Oostends cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Kijk, we zetten al langer in op duiding van het Belgisch koloniaal verleden. Zo zijn er regelmatig lezingen en hingen we een historisch correct infobord aan het standbeeld bij de Drie Gapers. Monumenten verwijderen, lijkt me geen goed idee. Je moet voor heldere en duidelijke informatie en communicatie kiezen. Net daarom vind ik het een sterker statement om de hand van het beeld weg te laten. We wisten al langer dat Piet Wittevrongel in bezit was van de hand - we verschieten er dus niet van dat hij er plots mee opduikt. Dat we ze niet terug moeten hebben, is een soort van toegeving. Ik wil dan ook meteen oproepen dat de actiegroep ophoudt met monumenten te bekladden (zoals vorige week, red.). Het opkuisen van die vandalenstreken kosten veel geld - dat trouwens afkomstig is van de belastingbetaler - en doet het uitzicht van de kunstwerken geen goed, wat dan weer de algemene aanblik van de publieke ruimte niet ten goede komt.”