Affiche voor verjaardagseditie ‘Ostend Beach’ klaar: Faithless en Lil’ Kleine komen naar Klein Strand Timmy Van Assche

20 maart 2019

16u04 0 Oostende ‘Ostend Beach’ viert haar tiende editie op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli met een opvallende affiche. Maar liefst tachtig dj’s strijken komende zomer op het Klein Strand neer, verspreid over acht podia. Meest opvallende namen zijn die van Lil’ Kleine op vrijdag en het legendarische Faithless op zondag

De eerste editie van Ostend Beach in 2010 was eigenlijk een grote strandfuif in vergelijking met het festival van vandaag. Zo'n 4.000 feestvierders tekenden toen present, de laatste jaren zijn dat er steeds meer dan 15.000. “Ostend Beach is de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste dancefestival aan de kust, met meer dan tachtig dj’s op diverse podia”, zeggen organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens. “Onze uitstekende reputatie heeft ondertussen ook de grootste dj’s en clubs ter wereld bereikt.”

Namen als Dimitri Vegas & Like Mike, Green Velvet, Camelphat, Sven Väth, Kölsch, Tommy Trash, R3hab en Amelie Lens stonden al op de affiche. De eerste namen die bekend werden gemaakt voor de tiende verjaardag van Ostend Beach, een feesteditie van drie festivaldagen, zijn ook meteen twee kleppers. “Faithless, de legendarische groep bekend van wereldhits als ‘Insomnia’, ‘God is a DJ’, ‘We come 1’, ‘Mass Destruction’, ‘Tarantula’, ‘Muhammad Ali’ en ‘Salva Mea’ sluit op zondag het festival af met een dj-set op The Greatest Switch MainStage van Studio Brussel”, vervolgen Mortelmans en Beirens. “De tweede grote naam is Lil’ Kleine. Deze Nederlandse rapper brak door met ‘Zo verdomd alleen’ en scoorde een platinum hit met ‘Drank & Drugs’. Op Spotify zijn de nummers van Lil’ Kleine meer dan 700 miljoen keer gestreamd. De rapper is dan ook de meest gestreamde Nederlandse artiest ooit en is deze zomer te zien op de Vibestr MainStage op vrijdag.”

Partners

In totaal zullen er tijdens de drie dagen opnieuw tachtig verschillende artiesten aantreden op acht podia. Voor de invulling van deze podia werkt Ostend Beach samen met verschillende stage partners, zoals Studio Brussel en de Magazine Club uit Lille, Frankrijk. “Op vrijdag zijn twee van de drie podia open, tijdens het weekend openen alle drie de podia.” Op de Main Stage op vrijdag nodigt Ostend Beach Vibestr uit. “Het unieke concept uit Hasselt komt voor het derde jaar op rij naar ons strand”, zeggen de organisatoren. Vibestr is afgeleid van ‘vibes’ en hipster en staat voor een evenement met een twist, waarbij muziek gecombineerd wordt met mode, kunst en cultuur. “Vibestr is al vijf jaar een hit in thuisbasis Versuz. Naast Lil’ Kleine komen de fans van urban en hiphop eveneens aan hun trekken op het ‘Lust’-podium. Het immens populaire concept krijgt dit jaar de volle steun van het Antwerpse Feathers Events. Verwacht je er aan een sexy sfeertje, een fantastisch publiek en muziek, gebracht door onder meer een live optreden van Nederlands rapper Jebroer (bekend van de hit ‘Kind van de Duivel’, nvdr.).”

Decadance

Op zaterdag vormt de Main Stage het decor voor het tiende verjaardagsfeest van Ostend Beach. “Op dit prachtige nieuwe openluchtpodium met zicht op zee, verzamelt zich traditiegetrouw het grootste en meest energieke publiek van het weekend. Met namen als Yves V, Mattn, Dimaro, DJ Licious en Curtis Alto aan het roer zal dat voor de verjaardagseditie niet anders zijn. In de Dome krijgt Marco Bailey vrij spel op de Materia Stage. Die wordt aangevoerd door niemand minder dan Ellen Allien.” Het volledig nieuwe derde openluchtpodium is opnieuw in handen van Decadance. Zij wisten internationale gasten als Dennis Cruz, Franky Rizardo en Michael Bibi te strikken. “Stuk voor stuk artiesten die zowel de club als het wereldwijde dancecircuit op hun kop zetten”, stellen Mortelmans en Beirens. “

Studio Brussel

Op zondag pakt radiozender Studio Brussel uit met een eigen The Greatest Switch-stage. De headliner is Faithless, die er een dj-set komt draaien. Ook te gast zijn de Cherry Moon Legends, ofte DJ Ghost en Youri Parker. Zij schreven geschiedenis in de befaamde Lokerse Cherry Moon-discotheek. Een nieuwe partner is ook King Kong Club, die in 2011 begon als technofestival in de Kortrijkse muziekclub De Kreun. Tickets voor vrijdag 12 juli zijn verkrijgbaar aan 20 euro, voor zaterdag 13 juli aan 45 euro en voor zondag 14 juli aan 35 euro. Een campingticket kost 30 euro. Alle info: http://www.ostendbeach.be en info@ostendbeach.be.