Afbraak vismijn Oostende bijna voltooid 02 februari 2018

02u45 0 Oostende De vismijn van Oostende is zo goed als volledig afgebroken. De werken voor een nieuwe vismijn zouden rond de zomer moeten starten en de nieuwe visveiling dan in het voorjaar van 2019 kunnen opengaan.

"Het grootste deel is ondertussen afgebroken. De werken hebben langer geduurd dan voorzien omdat er wat complicaties waren in het oude gebouw", licht algemeen directeur van de Vlaamse Visveiling Sylvie Becaus toe. De nieuwe vismijn zal het mogelijk moeten maken om veel efficiënter te werken in Oostende. "We zullen beter kunnen werken, maar ook beter voldoen aan de regels voor voedselveiligheid." Over de tweede fase van de plannen is weinig bekend. Daarvoor moest het Vlaams Instituut van de zee verhuizen. Zij krijgen een nieuw onderkomen samen met het ILVO. "Die gebouwen moeten er nog komen, het VLIZ is dus nog niet meteen weg. Ondertussen zullen we wel aan de achterzijde van de site kijken voor een nieuwe invulling. Wat dat zal worden moet we nog bekijken."





In het verleden werd altijd gezegd dat het de bedoeling was om een voedingscluster te creëren rond de vismijn, maar daar wil Becaus niet op ingaan. De werking van de vismijn zal volgens Becaus dan ook niet veel veranderen.





"We hebben nu een natuurlijke verdeling tussen de vismijn in Oostende en Zeebrugge en dat zal ook behouden blijven." (LBB)