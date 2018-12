Afbraak iconische Variététheater begonnen Disco Groovy Buddha, Wiener Caffee, Vans en theaterzaal worden ontmanteld Timmy Van Assche

12 december 2018

22u00 0 Oostende Het definitieve einde van een brok Oostendse geschiedenis: de ontmanteling van vier bekende zaken op de hoek van de Christinastraat en Langestraat is aangevat. In de plaats komt een appartementsgebouw. Vooral de afbraak van het Variététheater zal bij velen pijn doen aan de ogen.

De hele site die wordt afgebroken, bestaat uit vier panden. Allemaal hebben ze een ronkende naam. Vooreerst is er discotheek Groovy Buddha, daarvoor vooral bekend als Cocoon. Op de hoek was er de grote horecazaak Wiener Caffee, dat in 2012 werd omgedoopt tot restaurant Rino. En dan heb je nog sfeercafé Vans. Maar de site is vooral bekend van het Oostends Variététheater. Het lijstje van artiesten die er hebben opgetreden, oogt knap: Johan Verminnen, Niels Destadsbader, Sam Gooris, en komieken zoals Guga Baul, Piet Depraitere, Nigel Williams, Raf Coppens, Bert Kruismans, Gili, Gunter Lamoot, Philippe Geubels en Han Solo. Zo’n tien jaar was ook Theater Aan Zee een van de programmatoren. Legendarisch en berucht is het optreden van Preuteleute in 2015, waarbij frontmannen Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem (bewust) ladderzat op het podium stonden. En natuurlijk vond ook de populaire Ostendsche Revue hier dertien jaar lang plaats. Met de komst van cultuurcentrum De Grote Post raakt het Variététheater in de vergetelheid. Veel culturele activiteiten en voorstellingen verhuisden. In 2016 besloot toenmalig eigenaar Nikolaas Vanhoucke de site te verkopen. In het verleden liet hij zijn stem meermaals horen over het uitgaansleven in de Langestraat. “De buurt gaat er op achteruit, zelfs overdag is er amper passage, laat staan ’s nachts. De bouw van de site Nieuw Helmond was het begin van het einde. Eigenlijk stopt de uitgaansbuurt aan de deur van de Tao (nu Club Chaud, red.)”, liet Nikolaas destijds optekenen. “Vandaag heb ik de verkoop van de site al kunnen plaatsen”, reageert Vanhoucke nu. “De verkoop dateert al van twee jaar terug. Ik heb er dus afstand van kunnen nemen. Mijn vader bouwde de site in 1989 – alleen het pand van café Vans bestond al. (zucht) Ach, er vonden vele hónderden voorstellingen plaats. Ik wist dat de ontmanteling elk moment kon gebeuren. Als ze de gebouwen echt met een kraan zullen afbreken, ga ik nog wel eens piepen.”

Geen relikwieën

Maar vooraleer de gebouwen écht tegen de vlakte gaan, moeten alle panden ontmanteld worden. Aannemingen Verhelst is alvast begonnen met het vuile werk. “Elk onderdeel wordt apart afgebroken en afgevoerd. Bijvoorbeeld gyproc en hout worden van elkaar gescheiden, metalen worden uit elkaar gehaald. Alles wordt gestript en gesorteerd”, vertelt werfverantwoordelijke Günther Pille van Verhelst. “En dan moeten we nog afwachten of we al dan niet op asbest stuiten – maar ook die kunnen we veilig verwijderen.” De afbraak van vooral de theaterzaal zal bij veel liefhebbers pijn doen. “Ik herinner met vooral de voorstellingen van de Revue”, weet Günther. Opvallend genoeg blijven er weinig relikwieën van het Variététheater over – geen zitjes, bordjes of oude affiches. De site was al die tijd goed afgesloten. Ook in de kelder, waar Groovy Buddha en Cocoon gevestigd waren, zijn er weinig restanten, behalve enkele verjaarde affiches en glimmende paal om rond te dansen. Pas eind januari wordt de sloophamer bovengehaald en gaan de gebouwen écht tegen de vlakte. Intussen is Verstraete Developments volop bezig met de promotie van haar toekomstig bouwproject Rino – een verwijzing naar het restaurant. Er komen zeventien appartementen en drie handelsruimtes. Het bouwbedrijf claimt dat al meer dan de helft daarvan verkocht is. De oplevering is voorzien voor mei 2020.