Advocate riskeert jaar cel: geld van demente bejaarde gebruikt voor verbouwingen 18 mei 2018

Een advocate uit Oostende heeft zich voor het Gentse hof van beroep moeten verantwoorden omdat ze 112.500 euro van een bejaarde en demente cliënte uit Bredene doorsluisde naar haar twee persoonlijke spaarrekeningen. Met het geld financierde ze verbouwingen bij haar thuis, waaronder een nieuwe keuken, en de studies van haar kinderen. In de Brugse rechtbank kreeg ze daarvoor drie maanden met uitstel. Haar advocaat vroeg in beroep de opschorting. "Mijn cliënte heeft al 48.000 euro terugbetaald, binnenkort wordt er nog geld overgeschreven. Het was een moeilijk tijd voor haar. Ze had financiële problemen, zat diep in de put op emotioneel vlak. Ze verloor haar controle." De procureur-generaal had weinig medelijden. "Het misdrijf is zeer duidelijk. Ze was aangeduid om de persoonlijke belangen te verdedigen van een zwak persoon en heeft dat misbruikt", aldus de procureur-generaal, die een jaar cel eiste. De zaak zal verder behandeld worden op 13 juni. (DJG)