Acts internationaler, biervaten groter PAULUSFEESTEN VERWACHTEN TOT 100.000 BEZOEKERS TIMMY VAN ASSCHE

09 augustus 2018

02u43 0 Oostende Vandaag start de 46ste editie van de Paulusfeesten. Nieuwe feesttenten en internationale acts geven het festival een nieuw elan. En o ja, nu zijn er biervaten van 1.000 liter in plaats van 50. "Dat maakt de temperatuur en druk stabieler en dus de pintjes nog beter."

Vijftig medewerkers van de Paulusfeesten hebben zich de afgelopen dagen in het zweet gewerkt om vandaag vanaf 18 uur de eerste bezoekers te ontvangen. De feesten hebben dit jaar enkele nieuwigheden in petto. "We pakken uit met opvallende feesttenten, zoals een soort pagode: kleurrijk en met ramen aan de buitenkant. Die moeten het festivalterrein een speciale sfeer geven", zegt Joris Pollet van vzw Paulusfeesten. "Het nieuwe podium op het Paulusplein is een soort kiosk, perfect om beginnende bands te ontdekken." In het JAC in de Dekenijstraat werd een compleet jongerenprogramma uitgewerkt, dj's Nukov & Yelmet, Gueush, Mostly Whites en Los Scallywaggs maken er het mooie weer. "Ook de straatanimatie is dit keer extra bijzonder. Op vaste plaatsen, vooral rond het Petrus- en Paulusplein, zullen luchtacrobaten, acrobaten,en percussionisten op stelten het publiek verstommen. Het thema 'lucht' zetten we zo extra kracht bij. Alle straatanimatie is ook gericht op meer interactie met het publiek."





Les Truttes

Vanavond staat ambianceband Les Truttes op de planken. "Vrijdag staat bekend als een dj-avond en op zaterdagavond verwachten we enorm veel sfeer met Luka Bloom. Zondag krijgt een exotisch tintje met een fijne streep wereldmuziek. Al onze acts (128 in totaal, red.) komen uit vijftien landen. Dit is het meest diverse programma ooit, ook al verliezen we de Oostendse identiteit niet uit het oog - onder meer met Oostende Zingt op maandag en de passage van KV Oostende op dinsdag."





Ideaal Paulusweer

Net nu de hete zomerdagen erop zitten, starten de feesten. Een voordeel of een nadeel? "Eigenlijk is 20 graden ideaal Paulusweer", knipoogt Joris Pollet. "Als het te warm is, liggen de mensen op het strand. Dus we zijn er klaar voor. We willen alvast alle medewerkers bedanken die aan de opbouw hebben meegeholpen in die hitte. We mikken dit jaar opnieuw tussen de 80.000 tot 100.000 bezoekers. In totaal staan 400 vrijwilligers paraat om iedereen leuke feesten te bezorgen. Leuk extraatje: we hebben nieuwe biervaten van maar liefst 1.000 liter in samenwerking met onze partner Maes. In tegenstelling tot de klassieke vaten van 50 liter, hebben deze grotere vaten een meer stabiele druk en temperatuur. Dat moet voor nog betere pintjes zorgen. We hebben nu al 10.000 liter bier klaarstaan en nog eens even veel liter frisdrank."





Info: www.paulusfeesten.be.