Actievoerders willen een verwijzing naar Lumumba in kader dekolonisatie 02u48 0 Foto Benny Proot De actievoerders bij de gedenksteen van Lumumba. Oostende Tientallen actievoerders kwamen gisteren samen aan het standbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers in het kader van een dekolonisering-actie.

Er werd van een beeld van Lumumba geplaatst en actievoerders hielden bordjes op van een Lumumbastraat. De actie vindt dan ook niet toevallig plaats op de verjaardag van de moord op Lumumba en ook de locatie met het controversiële beeld van Leopold II en de Congolezen was bewust gekozen. "Lumumba is een symbool van dekolonisering. Een Lumumbastraat zou een allereerste stapje zijn om dit nieuw perspectief ook in de openbare ruimte tot uiting te laten komen", vertelt woordvoerder Aretha Tenday. Ze heeft zelf Congolese roots en voor haar en de vele Congolezen die in ons land wonen is het pleidooi persoonlijk. "We moeten de waarheid vertellen over de kolonisatie. Er werden tien miljoen Congolezen vermoord. Er moet aandacht zijn voor wat er gebeurd is in de juiste context en dat gaat verder dan het openbaar domein. Er moet gesensibiliseerd worden", vindt Aretha. De actie ging in verschillende steden door in samenwerking met Hand in Hand. "Waarom kunnen er in andere landen Lumumbapleinen zijn en hier niet. Er zijn wel verwijzingen naar de kolonisatoren of misdadigers?", zeggen de actievoerders nog. (LBB)





