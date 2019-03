Actiegroep trekt opnieuw naar Raad van State tegen nachtvluchten luchthaven Oostende-Brugge Leen Belpaeme

18u49 3 Oostende Actiegroep WILOO (Werkgroep Impact Luchthaven Oostende) stapt opnieuw naar de Raad van State tegen de nachtvluchten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge.

Het laatste woord is duidelijk nog niet gezegd over de nachtvluchten op de luchthaven van Oostende. Nadat de luchthaven in januari goed nieuws kreeg dat er opnieuw 180 nachtvluchten mogelijk waren met een geluidsnorm van 104,5 decibel, stapt actiegroep Wiloo opnieuw naar de Raad van State. In oktober 2016 gaf toenmalig minister Joke Schauvliege de toestemming voor jaarlijks 180 nachtvluchten boven het bestaande geluidsquotum. WILOO diende toen al een verzoekschrift in bij de Raad van State en haalde in november 2018 zijn slag thuis. Op 18 januari van dit jaar werd opnieuw beslist jaarlijks 180 ‘nachtelijke bewegingen’ toe te laten met vliegtuigen die meer geluid maken. “De gebrekkige motivatie van de minister was de hoofdzakelijke reden voor de vernietiging door de Raad. In het recente nieuwe besluit is de motivatie even gebrekkig”, zegt WILOO nog.

Volgens de groep heeft de luchthaven overigens geen nachtvluchten nodig met een hogere geluidsnorm. “Als je ziet dat Maastricht - met een volledige nachtsluiting - meer dan 80.000 ton vracht verhandelt en dat Oostende met een ‘open all hours’-toestand aan net geen 18.000 ton zit, dan zit er zonder uitzonderingen nog heel wat rek en marge op voor Oostende. Daar zijn geen uitzonderingen voor nodig”, vertelde voorzitter Marcel Heintjens al in januari.