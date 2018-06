Acteurs Buurtpolitie bezoeken kindjes in AZ Damiaan 22 juni 2018

Tim Ost is naast halftijds operatieverpleegkundige in AZ Damiaan ook een populaire acteur. Hij speelt agent Tom op de set van De Buurtpolitie. Samen met zijn collega-acteur Henny Seroeyen (agent Robin) hebben zij woensdagnamiddag enkele kinderen bezocht op de dienst Pediatrie van AZ Damiaan. Ze maakten een praatje en gingen op de foto met enkele kinderen en hun ouders. Zo deden ze even alle zorgen bij deze patiëntjes vergeten. Daarna maakten de sympathieke acteurs ook even tijd voor de vele andere fans.





(LBB)