Acteur brengt met Passages kortverhalenbundel uit 07 juni 2018

Oostende Onno van Gelder Jr. debuteert als auteur met 'Passages', een bundel intense korte verhalen met illustraties van Stijn Felix.

Onno heeft reeds in 2009 een publieksprijs gewonnen met een kortverhaal: 'Les Tilleuls'. In 2016 werd het kortverhaal 'Marcel' gepubliceerd in Schrijven Magazine. Voor velen is Onno van Gelder Jr. bekend als acteur en theaterregisseur. Zo kroop en kruipt hij onder meer in de rol van Koning Albert I, speelde hij diverse rollen in kortfilms en gastrollen in meerdere televisieseries.





Déjà vu

'Passages' telt zes korte verhalen. "Het is telkens een passage, een korte stonde waarin de hoofdpersoon leeft, beweegt, denkt, een déjà vu schenkt aan de lezer. Ik vond de inspiratie voor de kortverhalen in een schilderij, een gehoorde herinnering of een vakantie. Sterke beelden vormen de signatuur in deze intense verhalen, waarin de nevel van het mysterie optrekt of blijft hangen", vertelt Van Gelder. De illustraties van Stijn Felix leggen kantelmomenten vast en vergezellen de poëtische taal van de verteller.





(LBB)