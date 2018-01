Achttien panden beklad met stift 02u31 0

Eén of meerdere graffitivandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevels van achttien panden beklad, vooral met alcoholstift en enkele teksten. Het gaat om panden in de Adolf Buylstraat, de Christinastraat en op het Wapenplein. De politie van Oostende is een onderzoek gestart. (JHM)