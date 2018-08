Aanval met schroevendraaier 03 augustus 2018

02u31 0

In de Langestraat in Oostende werd gisterenochtend een 40-jarige man uit Middelkerke gearresteerd nadat hij een andere man had aangevallen met een schroevendraaier. Hij kreeg het even voordien aan de stok met de 33-jarige Oostendenaar en gebruikte de schroevendraaier. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond (JHM)