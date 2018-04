Aantal leefloners blijft stijgen 05 april 2018

02u43 0 Oostende In Oostende hebben vorig jaar 2.370 cliënten een leefloon ontvangen: een stijging van 8,62 procent tegenover 2016. Die cijfers maakt het Sociaal Huis bekend.

Het aantal leefloners blijft stijgen, maar minder sterk dan het voorgaande jaar. In 2016 was er nog een stijging van 12,47 procent tegenover 2015. De stijging van het aantal personen met een leefloon heeft verschillende redenen. "Naast de algemene socio-economische situatie is er bijvoorbeeld de verstrengde reglementering in de werkloosheidsuitkeringen, maar uiteraard is er de asielcrisis die nog niet voorbij is", stelt OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a). "Het aantal erkend vluchtelingen met leefloon stijgt minder snel dan vorig jaar." Het aantal Belgen met een leefloon in 2017 stijgt met 1,99 procent tegenover. 2016. Vorig jaar hadden 660 erkende vluchtelingen een leefloon, een stijging van 12,63 procent vergeleken met 2016. In vergelijking met 2015 is er een stijging met 57,14 procent. In 2017 blijven Afghanistan, Syrië en Irak de belangrijkste landen van herkomst van de groep vluchtelingen, gevolgd door Eritrea. In 2017 waren er 805 jongeren tussen 18 en 25 jaar met een leefloon. Dit is een stijging van 7,33 procent. (TVA)