Aannemer laat beton in riolering lopen: straat moet twee maanden opengebroken worden voor werken 16 mei 2018

02u28 10 Oostende Vorige week is door een onoplettendheid bij private bouwwerkzaamheden beton terechtgekomen in de openbare riolering in de Kaaistraat tussen de Groentemarkt en de Ooststraat. Omdat de aannemer het beton niet meer tijdig kon verwijderen, moet de riolering over een honderdtal meter weer uitgebroken en vernieuwd worden.

"Normaal gezien moeten bij dergelijke werken de riooldeksels afgedekt worden, maar dat was dus niet gebeurd. Toen de fout opgemerkt werd, was er al heel wat beton in de riool gelopen. De brandweer is nog ter plaatse gekomen, maar het beton was al verhard en de buis zat verstopt", licht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) toe.



Om de herstellingswerkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen, wordt de Kaaistraat tussen de Groentemarkt en de Ooststraat afgesloten voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien tegen het bouwverlof op 16 juli. De bewoners van het stukje Kaaistraat zullen heel wat hinder ondervinden, want onder meer hun garages zullen niet toegankelijk zijn. De kosten voor de heraanleg zijn voor de aannemer.