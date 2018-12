Aangespoeld op strand Oostende: speciale markeringsboei Jelle Houwen

08 december 2018

Op het strand van Oostende keken enkele vroege wandelaars zaterdagochtend vreemd op. Ter hoogte van het strand aan de Albert I Promenade spoelde een gele boei aan. De boei ligt er nog steeds en werd nog niet verwijderd. Wandelaars dachten dat het om een zeeboei ging maar dat is niet het geval. “Het gaat om een speciale markeringsboei die aangespoeld werd en niet om een zeeboei”, legt Réjance Gyssens van het MRCC in Oostende uit. “Een zeeboei is vele malen groter. Die is een speciale markeringsboei met gele markering die gebruikt wordt voor allerlei toepassingen op zee, bijvoorbeeld om een werkgebied aan te geven. Ze hangen vast aan kettingen die bevestigd zijn aan andere constructies. Wellicht is deze boei tijdens rukwinden losgekomen maar wanneer is onduidelijk. Te zien aan de afzetting onderaan de boei is het goed mogelijk dat deze al een tijdje op de drift is op zee. De boei zelf is niet zo groot en bestaat uit een kunststof boeilichaam. Ze vormt geen gevaar.” De markeringsboei spoelde wellicht pas deze ochtend aan door de rukwinden van vrijdagnacht. De boei blijft voorlopig liggen tot ze bij opruimingswerken op het strand zal meegenomen worden.