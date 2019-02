Aangespoeld lichaam in havengeul: identiteit man nog niet bekend BBO

06 februari 2019

10u27 0 Oostende Het levenloos lichaam dat dinsdagnamiddag aanspoelde langs de Oostelijke strekdam in Oostende is dat van een man, bevestigt het parket van Brugge.

Het lichaam is in staat van ontbinding. Toen het werd opgemerkt, dachten de melders initieel dat het om een vrouw ging. De politie is volop bezig met een onderzoek. “De man is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Morgen zal een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam", aldus het parket van Brugge. Wat de doodsoorzaak is, is momenteel evenmin duidelijk.