Aangepaste website voor gevonden fietsen 07 februari 2018

Via www.oostende.be/oostendeblinkt kan je nu snel een gevonden fiets melden. Wie vroeger een fiets opmerkte die gestolen was of werd achtergelaten, wist niet meteen tot wie zich te richten. Soms werd de politie gecontacteerd, soms de stadsdiensten. Op de site kan je nu 'aangetroffen fiets' aanklikken en een locatie toevoegen. Daarop schiet de bevoegde dienst in actie. Bellen naar 059/ 25.86.40 kan ook nog steeds. "Regelmatig kunnen wij gevonden fietsen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar", zegt korpschef Philip Caestecker. In 2017 werden 1.007 fietsen gevonden, 113 daarvan keerden terug naar de eigenaar. (TVA)