A l'Ostendaise bekoort ruim 17.000 foodies VAN SINT-JAKOBSSCHELP TOT WANGETJES VAN ZEEWOLF TIMMY VAN ASSCHE

25 juni 2018

02u38 0 Oostende Mooi weer, lekker eten. De zesde editie van culinaire evenement A l'Ostendaise was zeer geslaagd met tussen de 17.000 en 18.000 bezoekers en 25.000 geserveerde gerechten.

De eerste A l'Ostendaise in 2013 was bedoeld als een eenmalig evenement. Het grote succes zette Toerisme Oostende ertoe aan om het tot een blijvende opener van het toeristische seizoen te maken. "Dit evenement is Oostende op het lijf geschreven. Alle doelgroepen en alle leeftijden kunnen hier terecht", verklaart Vincent Drouard van Toerisme Oostende het succes. "We hadden te maken met ideaal weer: niet te warm, weinig wind."





Natuurlijk zijn het de gerechten die bezoekers over de streep trekken. "Ostendaise is altijd een ontdekking, zowel wat de deelnemende restaurants als wat de gerechten betreft", vertellen Steve Deruyter en Caroline uit Gent. "Je kan hier vernieuwende gerechten proeven, zoals wangetjes van zeewolf, maar ook klassiekers, zoals garnaalkroketten", voegen Oostendenaars Lise Delore en Bart Hams eraan toe. Enkele bezoekers - en zelfs chefs - vonden het echter spijtig dat ze de wereldbekerwedstrijd België-Tunesië niet op het evenement zelf op groot scherm konden volgen.





In de kijker

22 horecazaken presenteerden gerechten met een link naar de Noordzee. "Wij hebben onze zaak in de Alfons Pieterslaan volledig gerenoveerd en we zijn blij dat we zoveel mensen kunnen verwelkomen", vertelt chocolatier Olivier Willems. "Uiteraard zijn we een buitenbeentje op een festival dat vooral Noordzeevis promoot. Maar onze 'boule de mer', een variant op een boule de berlin, voorzien we van een zanderige crumble en praline in de vorm van een krab." Frederick Debusschere van de gelijknamige fijnbakkerij pakte uit met tarte tatin en een brownie. "We staan hier al sinds de eerste editie. Hier kunnen we verrassen met een originele en leuke presentatie, want in onze bakkerij worden vooral taarten en gebak in zijn geheel gekocht."





In juli openen chef Michiel Rabaey en Nathalie Hiele restaurant Storm op Oosteroever, toch waren ook zij van de partij op het Zeeheldenplein. "Kijk eens naar dat uitzicht", wijst Rabaey naar de zee en havenmonding.





Ravioli met krab

"Dat maakt het event tot het mooiste in haar soort. De Noordzee is de lekkerste koelkast die je je kunt inbeelden. Onze gevulde sint-jakobsschelp met griet, kabeljauw, mossels en champignon staat straks niét op de kaart in Storm."





Andere smaakmakers op het evenement waren de ravioli met krab van Marina, de klassieke bouillabaisse van Le Chevalier, pieterman van Belle de Jour en zeekat met citroenrisotto van Mathilda.