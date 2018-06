971 Oostendse volksliedjes in één boek AUTEUR EN VRIENDEN MORGEN OP PODIUM GROTE POST LEEN BELPAEME

02 juni 2018

02u49 0 Oostende Het nieuwe boek van Roland Desnerck (80) bundelt liefst 971 Oostendse liedjes uit de periode van 1600 tot 1945. Geen Lucy Loes dus, maar wel eeuwenoude meezingers. Roland nam ook zo'n 500 partituren in het boek op. De auteur staat morgen met enkele muzikale vrienden op het podium van De Grote Post.

Oostendenaar Roland Desnerck is een autoriteit op vlak van het Oostendse dialect. "Ik ben in 1953 begonnen met het bijhouden van woorden en uitdrukkingen. Mijn eerste Oostendse uitdrukking kwam uit een liedje dat gezongen werd door mijn tante. In de jaren 60 heb ik op die manier veel liedjes opgenomen en bijgehouden", vertelt Desnerck. Roland schreef al meer dan 20 publicaties bijeen. "Na 'Grenzeloos Oostends' en '80 Oostendse Spookverhalen en Wondertellingen' was het tijd om al die liedjes eens te bundelen in een nieuw boek." In 'Muzikaal Erfgoed van Oostende' komen 971 liedjes aan bod, met 500 partituren op 2.000 pagina's. "In het eerste deel van de trilogie komen allerlei liedjes over de geschiedenis en een pak zeemansliederen aan bod. Later komen de kluchtliederen en de klachtliederen. Het zijn telkens verhalen die in Oostende of door Oostendenaars zijn geschreven, die hier gezongen werden of waarin de stad vermeld wordt. Ik heb me wel beperkt tot liedjes tussen 1600 en 1945. Lucy Loes komt er dus niet in voor."





Straatbengel

Roland kende zelf ook een heleboel liedjes. "Ik was een echte straatbengel uit een bescheiden milieu en daardoor kende ik vele straatliederen. Ik was wat men in Oostende noemt een 'chanteur comique' van triestige liedjes. Ik was net als mijn ouders ook lid van het Oostends koor 'Het Loze Vissertje'. Dankzij de Oostendse heemkundige Ary Sleeks, alias Karel Seys, werden liederen als 'Jantsje Gerrenoasje' gezongen. De liedjes die ik zelf als kind gehoord heb, werden in het boek opgenomen onder de noemer 'Uit de Volksmond', maar ik kreeg ook heel veel teksten toegestuurd."





Hommage

In het boek staan heel wat partituren, waardoor het muzikaal erfgoed ook opnieuw kan herleven. Morgen, op 3 juni, organiseert vzw Woordzee in De Grote Post een hommage aan Roland Desnerck ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag en zijn nieuwe boek. Er zijn verschillende optredens van onder meer Dirk Ooms, het Oostendse koor 'Ier en Gunter' en van Roland Desnerck zelf. "Ik heb al enkele reacties gekregen van muzikanten zoals Dirk Ooms, Marcel Rotsaert en Christiaan De Raes die heel positief zijn over het boek. Dat doet me heel veel deugd. Het is ook voor mij een plezier dat ons muzikaal erfgoed op zo'n avond opnieuw herleeft voor een publiek van 400 mensen", zegt Roland Desnerck.





De voorstelling is morgen om 19 uur. Het boek kost 45 euro.