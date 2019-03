92-jarigen tijdig geëvacueerd bij frietpotbrand BBO

08 maart 2019

18u57 0 Oostende In de Karel Janssenslaan in Oostende brak vrijdagmorgen rond 10.30 uur een keukenbrand uit in een appartement bij een echtpaar van allebei 92 jaar oud. De brandweer van Oostende, met de kazerne op enkele honderden meters, was ogenblikkelijk ter plaatse en kon hoogbejaard echtpaar tijdig evacueren.

Het incident gebeurde op de tweede verdieping in het gebouw. De hulpdiensten werden opgeroepen omdat er een frietketel in brand stond. Bij aankomst waren de bewoners nog aanwezig. “Ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de brandweer is de schade klein. De bewoners konden korte tijd later zelfs terugkeren naar hun appartement”, zegt Carlo Smits, commissaris bij de politie van Oostend. “Op geen enkel moment was er gevaar voor de andere bewoners in het gebouw”, aldus de commissaris.