91-jarige vrouw bevrijd uit lift 05 juni 2018

02u57 0

De hulpdiensten hebben gisteren rond 10 uur een 91-jarige vrouw uit een lift bevrijd. De lift van het appartementsgebouw in de Hendrik Serruyslaan blokkeerde op het moment dat de vrouw naar beneden wilde. Brandweer en politie slaagden erin de vrouw uit haar hachelijke positie te bevrijden. Ze was niet gewond, maar wel in shock. De lift is momenteel buiten gebruik. (BBO)