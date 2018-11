8chef wil zélf niet meer in Bib Gourmand: "37 euro voor 3 gerechten? Kan niet meer" 09 november 2018

In de Bib Gourmand, de gids van Michelin met restaurants waar je lekker en goedkoop kan dineren, prijken opnieuw heel wat zaken uit De Haan, met De Kruidenmolen, Kok sur Mer, Poincarré en Casanova. Daarnaast keren De Huifkar in Koksijde, Bistro Mathilda in Oostende, en Au Filet de Sole en de Olijfboom in Veurne terug. Er zijn ook heel wat zaken niet meer opgenomen in de gids, zoals 8chef in Sint-Idesbald.





De zaak haalt nochtans wel een 13,5 in de Gault&Millau. "Wij hebben zelf duidelijk gemaakt dat we niet meer wilden opgenomen worden. De opgelegde prijs van 37 euro voor een menu van drie gerechten is onvoldoende geworden. Michelin volgt blijkbaar niet op dat de jongste tien jaar alle kosten met ongeveer 30 procent gestegen zijn. Wij blijven streven naar een prima prijs/kwaliteitsverhouding, maar niet meer aan 37 euro", licht Lieven Bothuyne toe. Ook Le Flore uit De Panne staat niet meer in de Bib Gourmand, maar staat wel in de Gault&Millau. In Oostende zijn Toi Moi et la Mer en 't Vistrapje uit de Bib Gourmand verdwenen. Uitbaatster Caroline Nevelsteen van 't Vistrapje is ontgoocheld dat ze niet werden opgenomen. "We weten niet echt waarom. De zaak is in augustus 2017 overgenomen. We houden onze menu aan 37 euro. Ik zal zeker eens contact opnemen om te luisteren wat precies de reden is. We zullen er alleszins volop voor gaan om opnieuw een plaats in de Bib Gourmand te krijgen", vertelt Caroline. (LBB)