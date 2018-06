88-jarige vrouw zwaargewond na overval in inkomhal 27 juni 2018

Speurders voeren een gerechtelijk onderzoek naar een gewelddadige overval op een 88-jarige vrouw uit Oostende.





De vrouw werd zondag rond 18 uur door een medebewoner aangetroffen in de inkomhal van een appartementsgebouw langs de Visserskaai, vlak bij het Zeeheldenplein. Het slachtoffer was buiten bewustzijn, liep vier gebroken vingers op, bloedde hevig aan het hoofd en had blauwe plekken in het gezicht. De vrouw werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels heeft ze een operatie achter de rug. De buurman hoorde kabaal in de gang, maar miste de overvaller(s) op een haar na. Op dat moment was het evenement A l'Ostendaise bezig op de Visserskaai, maar niemand van de bezoekers was getuige van wat zich in de inkomhal afspeelde.





Het is niet duidelijk of er een of meerdere daders waren en of ze een voorwerp gebruikten om het slachtoffer toe te takelen. De politie van Oostende wil geen commentaar kwijt om het onderzoek niet te schenden. Mogelijk leveren camerabeelden van de Visserskaai een doorbraak in het onderzoek op.





