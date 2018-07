780.000 euro schade na wateroverlast in Oostende en Bredene 18 juli 2018

Het noodweer dat België in het eerste halfjaar van 2018 getroffen heeft, kost de verzekeringsondernemingen meer dan 190 miljoen euro. Vooral Oostende en Bredene werden getroffen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van verzekeringskoepel Assuralia. Oostendenaars hebben in totaal voor 540.000 euro schade geleden. Voor Bredene ligt dat totaal aantal op 240.000 euro, samen 780.000 euro.





"Oostende was in de laatste week van mei de hardst getroffen stad van Vlaanderen. De verzekeraars telden meer dan 200 schadegevallen in de badstad, gemiddeld 2.700 euro per inwoner. In buurgemeente Bredene waren er op hetzelfde moment 100 schadegevallen, gemiddeld 2.400 euro per inwoner", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. De cijfers zijn voorlopig en kunnen nog oplopen.





"De gemiddelde schade per inwoner van Oostende en Bredene is niet torenhoog, maar het zal je maar overkomen. Toch ter vergelijking: de schade na de modderstromen in 's Gravenbrakel bedroeg per inwoner gemiddeld 15.000 euro", aldus Robyns.





Over het hele voorjaar is in België al 190 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd door weerfenomenen. "Daarmee is het bedrag van heel 2017 al mee overschreden. Het weer is wispelturig en verzekeraars moeten genoeg middelen blijven voorzien", besluit Robyns.





(BBO)