65-jarige brokkenpiloot onderschept

Een 65-jarige bestuurder is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt na dronken sturen, gevaarlijk rijgedrag en een ongeval."We kregen de melding dat een bestuurder al slalommend in de richting van de Van Iseghemlaan reed. De bestuurder kon onderschept worden op de Koninginnelaan, maar niet voordat hij daar een geparkeerd voertuig had aangereden. De bestuurder uit Oostende legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken", aldus Carlo Smits van de lokale politie Oostende. (BBO)