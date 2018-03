6.000 euro voor zonnepanelen op Zorghuis 30 maart 2018

Bart Tommelein organiseerde al voor de vierde keer zijn Noordzeefestival. Naar goede gewoonte halen de aanwezigen hun beste danspasjes boven. Dit jaar zetten ze samen met Johan Veugelers, Jacco Ricardo en Get Ready de Versluysarena in vuur en vlam. De opbrengst gaat naar Het Zorghuis in Oostende en Kom Op Tegen Kanker.





"Ik mocht twee weken geleden het laatste zonnepaneel op het dak van Het Zorghuis installeren. Dit kon dankzij de opbrengst van het Noordzeefestival. Ik heb hiervoor 6.000 euro geschonken, dankzij de steun van alle aanwezigen en sponsors."





"We zijn nog de laatste betalingen aan het verwerken en zullen daarna ook nog een som overmaken aan Kom Op Tegen Kanker. Zoals elk jaar fiets ik opnieuw de 1.000 km mee." (LBB)