51 bedrijven zetten hun deuren open 06 maart 2018

51 bedrijven in Oostende nemen dit jaar deel aan de vierde editie van Open Plassendaledag op 17 maart. Tussen 12 en 18 uur kan je langs bij de firma's van de industriezones Plassendale, Kromme Elleboog en Stene. Er zijn ook speciale activiteiten. Bij ATB Autobanden is er een show van oldtimers, wie een proefrit wil maken met een BMW, moet zeker eens langs gaan bij Verhelst, Greenbridge biedt een uitgebreid en attractief programma en bij Decat kunnen jongeren op een speelse manier kennis maken met het bedrijf. Geïnteresseerde werknemers kunnen die dag al eens kijkje nemen op de werkvloer en ook hun cv afgeven. Het idee voor het industrieel project Plassendale werd in 1998 gelanceerd. Twintig jaar later zijn er 1.500 jobs gecreëerd. "Heel wat bedrijven zijn gegroeid van een ploeg met 20 mensen naar 100 werknemers. Er is ook nog groeipotentieel. Met de Open Plassendaledag tonen we dat Oostende heel wat toonaangevende bedrijven telt", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). De dag zelf worden er bussen van De Lijn ingezet om de bezoekers naar de bedrijven te brengen. Inschrijven kan via www.openplassendaledag.be. (LBB)