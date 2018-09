500 km gereden om surfplank 'terug te stelen' SIL (37) IS OOK VAN PLAN ZIJN CITROËN JUMPER TE GAAN HALEN JELLE HOUWEN

06 september 2018

02u33 0 Oostende Bijna 500 kilometer heeft Sil Vandenberghe (37) gereden om zijn gestolen surfplank terug te krijgen. Naar Visé bij Luik en terug. "Mijn surfplank stond te koop op tweedehands.be. De politie wilde niets doen, dus ik heb de plank maar zelf 'teruggestolen'. Nu nog mijn Citroën Jumper en mijn ander surfmateriaal. Die moeten daar ook te vinden zijn."

Zaterdag 30 juni, Sil gaat een half uurtje zwemmen en laat zijn surfvan achter langs de Kustbaan in Raversijde. Hij ziet twee voertuigen in de buurt die er verdacht uitzien, maar vertrekt toch. Als hij terugkeert, is de Citroën Jumper, met daarin twee surfplanken en al zijn surfmateriaal, verdwenen. Waarde: 15.000 euro. Sil doet aangifte bij de politie, maar dat levert niets op. Dus onderneemt hij zelf actie, en mét resultaat. "Omdat die wagens een buitenlandse nummerplaat hadden, concentreerde ik me op buitenlandse sites met zoekertjes", zegt Sil. "Maar maandag zag ik plots tóch mijn surfplank te koop op tweedehands.be. Aangeboden door een oudere man uit Visé bij Luik."





List

Sil vertrekt meteen. "Ik zei tegen mijn bazin bij de Oostende Haard dat ik weg moest, mijn materiaal gaan ophalen. Dat was geen probleem. Ik belde de politie, maar die kon blijkbaar niet meegaan. 'Dan doorzoek ik dat huis daar zelf wel', zei ik hen." Eenmaal vertrokken krijgt Sil plots telefoon van de politie in Luik. Ze gingen een anonieme wagen ter plaatse sturen. "Zelf had ik intussen een Waalse vriend ingeschakeld om contact met de verkoper op te nemen. Als ik had gezegd dat ik van Oostende kwam, zou de verkoper zeker argwaan gekregen hebben. En hij was al achterdochtig, want mijn vriend moest de exacte rijtijd opgeven. Het zoekertje werd ook meteen offline gehaald. Ik stond buiten te wachten, mijn vriend ging binnen."





Dikke onzin

De vriend van Sil herkent de surfplank. "Hij vluchtte er meteen mee naar buiten. Die familie zat hem achterna, maar intussen was de politie aangekomen. De man, een zestiger met twee volwassen dochters, diste toen een ongeloofwaardig verhaaltje op. Hij had mijn plank gevonden in een container in de buurt. Dikke onzin, want de surfplank was in perfecte staat. Ik heb mijn surfplank ter waarde van 900 euro dan wel weer terug, maar de politie weigerde bij die mensen een huiszoeking uit te voeren. Ongelofelijk, ik ben er bijna zeker van dat mijn ander materiaal daar ook ergens verborgen ligt."





Omdat Sil vindt dat de politie hem niet helpt, wil hij zelf verder actie ondernemen. "Dan los ik het zelf wel op, met mijn vrienden", zegt hij. "Nu ga ik twee weken met vakantie. Als blijkt dat de politie intussen nog altijd niets heeft gedaan, trek ik terug naar Visé en kampeer ik daar tot ik mijn Citroën zie rijden. Dat is niet te veel moeite, nee. We spreken hier over veel geld, én over mijn passie."