50.000 schelpen geteld tijdens tweede schelpenteldag Leen Belpaeme

16 maart 2019

18u23 5 Oostende Ook de tweede schelpenteldag werd getekend door slecht weer, maar toch kwamen 800 deelnemers naar één van de tien telposten verdeeld over de kust om schelpen te verzamelen. De bedoeling was om telkens 100 schelpen te rapen en ze nadien te identificeren. Voor veel deelnemers was het een leuke en leerrijke uitstap, maar het VLIZ wil met de gegevens op lange termijn informatie over de zee verzamelen.

De schelpenteldag werd vorig jaar in het leven geroepen. Toen verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers samen 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende soorten. De kokkel werd toen het meeste gevonden. Voor de tweede editie kwamen dubbel zoveel deelnemers naar de kust en verzamelden ze in totaal 50.000 schelpen. “We zijn tevreden over de tweede Grote Schelpenteldag”, vertelt Jan Seys van het VLIZ. Vooraf had de organisatie gehoopt op 100.000 schelpen, maar dat streefdoel werd niet gehaald. “Met beter weer hadden we dat wel gehaald, maar er was amper volk op de zeedijk en het strand. Alle deelnemers kwamen heel bewust naar het strand om schelpen te tellen.”

De gegevens moeten nu nog verwerkt worden en tegen dinsdag worden de resultaten verwacht. De deelnemers in Oostende zagen zaterdag alvast heel wat kokkels, maar ook nonnetjes en halfgeknotte strandschelpen. Experts Nathalie Colpaert en Marleen Willaert stonden de deelnemers in Oostende bij met raad. “We moesten vandaag vooral helpen om twee soorten uit elkaar te houden. Veel mensen halen de halfgeknotte strandschelp en het nonnetje door elkaar.” De soorten die in Oostende sterk vertegenwoordigd waren zijn daarom niet overal de populairste. “In Westende zal je bijvoorbeeld veel minder nonnetjes vinden. De soorten die gevonden worden zijn sterk afhankelijk van de locatie.” Beide experten zijn al twee jaar als burgerwetenschapper betrokken bij het Seawatch-B project van het VLIZ. “Het is heel boeiend om te doen. Deze dag is goed om ook het grote publiek te betrekken en te sensibiliseren van wat er allemaal leeft in de zee.”

Sarah Devos uit Antwerpen was zeer blij met de hulp om de schelpen te herkennen. “Ik ben zelf bezig om een Zeeboek te maken. Ik kon deze dag dan ook niet links laten liggen. Ik heb twee jaar geleden al het Bosboek gemaakt voor families die niet veel kennen van het bos, maar toch iets willen ontdekken met hun kinderen. Nu doe ik hetzelfde met de zee. Ik had al veel onderzoek gedaan, maar ik heb toch veel bijgeleerd vandaag. Anders ga ik ook wel schelpen rapen met de kinderen, maar dat weet je niet altijd wat je gevonden hebt. Nu kan je het gewoon vragen. Zo is het moeilijk om te zien wat een fossiel is en wat niet. Eens je weet waar je moet op letten, gaat het wel wat vlotter”, vertelt Sarah. Sophie Bettens en Geert D’hondt kwamen dit weekend speciaal voor de schelpenteldag naar de kust vanuit Vilvoorde. “Ik ben een schelpenliefhebber. Van de meeste schelpen ken ik weliswaar de naam niet. Het is leuk om eens mee te doen en zo deel uit te maken van het wetenschappelijk onderzoek.”

Met de schelpenteldag willen onderzoekers meer weten over het voorkomen van de zeedieren. De keuze om schelpen op het strand te gaan rapen, en bijvoorbeeld geen krabbenschilden of zeewieren, is geen toeval. Ze zijn de meest soortenrijke diergroep van de zee. Alleen al aan de Belgische kust kun je naar schatting 120 verschillende schelpdieren treffen. Deze hoge biodiversiteit laat toe veel vormen te onderscheiden en uiteenlopende patronen tussen soorten over de loop van de jaren te vergelijken. De Grote Schelpenteldag is een organisatie van VLIZ, EOS, Natuurpunt, Kusterfgoed, Provincie West‑Vlaanderen en Strandwerkgroep.